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رسميًا.. “مايكروسوفت” تُوقف مبيعات ويندوز 10
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رسميًا.. “مايكروسوفت” تُوقف مبيعات ويندوز 10

رسميًا.. “مايكروسوفت” تُوقف مبيعات ويندوز 10

رسميًا.. “مايكروسوفت” تُوقف مبيعات ويندوز 10
٠٥:٥٨:٤١ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوقفت “مايكروسوفت” رسميًا نظام التشغيل الأشهر والأكثر استخدامًا ويندوز 10، للتحويل إلى النظام الأحدث ويندوز 11.

وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، توقفها عن بيع تراخيص نظام ويندوز 10، مؤكدة أن الدعم لن يتوقف عن نظام ويندوز 10 في الوقت الراهن.

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استمرار التحديثات الأمنية لـ ويندوز 10

وأكدت “مايكروسوفت” أنها ستستمر في التحديثات الأمنية لنظام ويندوز 10 حتى 14 أكتوبر 2025، وهو النظام الوحيد الذي ستستمر الشركة في دعمة بجانب ويندوز 11 بالطبع حيث توقفت مايكروسوفت عن دعم أو تحديث أنظمة ويندوز 7، وويندوز 8، وويندوز 8.1 ابتداء من 10 يناير الحالي.

يذكر أن “مايكروسوفت” كانت قد كشفت عن نظام تشغيل ويندوز 10 في سبتمبر 2014 وظل النظام المفضل للكثيرين حتى تم إطلاق نظام تشغيل ويندوز 11 في عام 2021.

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طريقة واحدة لكتابة التطبيق

ويظل نظام تشغيل ويندوز 10 هو المفضل حتى الآن، حيث تم كشف النقاب عنه في 30 سبتمبر 2014، وتم إصداره رسميًا في 29 يوليو 2015 حيث تم تصميمه لتشغيل جميع أنواع الأجهزة، الحواسب المكتبية والمحمولة والحواسب اللوحية والهواتف الذكية والتابلت.

وقال تيري مايرسون، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة تشغيل “مايكروسوفت”: “ستكون هناك طريقة واحدة لكتابة التطبيق، ومتجر واحد، وطريقة واحدة لاكتشاف التطبيقات وشرائها وتحديثها في جميع هذه الأجهزة.”

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