يتخطى التقديرات الحكومية.. ارتفاع معدل نمو الاقتصاد بإيطاليا إلى 3.9% في 2022

تواصل – واس:

أظهرت بيانات رسمية إيطالية اليوم زيادة في معدل النمو الاقتصادي السنوي للعام 2022 بنحو 2ر0 في المئة عن التقديرات الحكومية ليقارب 4 في المئة مع تراجع طفيف في الربع الأخير.

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نمو سنوي بنسبة 3.9 في المئة

وقال المعهد الإيطالي للاحصاء (ايستات) في نشرته الدورية إن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي حقق في العام 2022 نمواً سنوياً إجمالياً بنسبة 3.9 في المئة عن العام 2021 أي ما يزيد على تقديرات الحكومة الإيطالية الاقتصادية والمالية بنسبة 3.7 في المئة.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه، فيما سجل نمواً بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

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تراجع الناتج المحلي في الربع الرابع

وعدّ أن تراجع الناتج المحلي في الربع الرابع من العام 2022 يشكل انعكاساً في الاتجاه مقارنة بنمو فصلي محقق بلغت نسبته 0.5 في المئة في الربع الثالث من العام ذاته اذ يأتي بعد سبعة فصول متتالية من النمو المتواصل.

وأوضح المعهد أن التراجع المسجل في الربع الأخير من العام الماضي يعكس “انخفاضاً في القيمة المضافة في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك وفي قطاع الصناعة ونمواً في قطاع الخدمات.

وفي سياق متصل ذكر (ايستات) أن معدل النمو المكتسب لعام 2023 الجاري يبلغ 0.4 في المئة بناءً على الاتجاه الختامي لعام 2022 وذلك في “حال سجلت جميع أرباع هذا العام تغيراً صفرياً في الناتج المحلي الإجمالي”.

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