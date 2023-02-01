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“ليست معركة عادلة”.. لماذا تُعد سن الـ13 عامًا غير مناسبة لاستخدام وسائل التواصل؟
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“ليست معركة عادلة”.. لماذا تُعد سن الـ13 عامًا غير مناسبة لاستخدام وسائل التواصل؟

“ليست معركة عادلة”.. لماذا تُعد سن الـ13 عامًا غير مناسبة لاستخدام وسائل التواصل؟

“ليست معركة عادلة”.. لماذا تُعد سن الـ13 عامًا غير مناسبة لاستخدام وسائل التواصل؟
٠٥:٠٨:٠٧ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح كبير الجراحين بأمريكا، الدكتور فيفيك مورثي، بتطبيق معايير السلامة عند استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مورثي عدم مناسبة سن 13 عامًا لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تلحق الضرر بالعديد من هؤلاء الأطفال، وفقًا لـ”CNN”.

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ليست معركة عادلة

وأضاف: “أعتقد أنها مرحلة المراهقة المبكرة حيث يطور الأطفال هويتهم وإدراكهم الذاتي”، مضيفًا: “إذا أخبرنا طفلًا استخدم قوة إرادتك للتحكم في مقدار الوقت الذي تقضيه، فأنت تضع طفلك في مواجهة ضد أعظم مصممي المنتجات في العالم، وهذه ليست معركة عادلة”.

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معايير السلامة والأمان

وقال “إننا نحتاج إلى الشفافية من وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتأثير الذي تحدثه منصاتهم على الأطفال، وأي الأطفال يتأثرون بشكل سلبي”.

وتابع “نحتاج أيضًا إلى معايير أمان ليست لدينا، ويجب أن تكون أغلب المنتجات التي نشتريها والتي نستخدمها تفي بنوع من معايير السلامة لتباع”.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال الإدراك الذاتي الشفافية الهوية قوة الإرادة معايير الأمان معايير السلامة وسائل التواصل الاجتماعي

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