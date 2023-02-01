4 خطوات لتجنب التسمم الغذائي خلال رحلات البرّ

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يخطط العديد من الأشخاص والأسر للخروج بموسم رحلات البر، والاستمتاع بالتنزه في هذه المساحات الرحبة، خاصة في ظل الطقس البارد هذا الشتاء.

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4 خطوات لتجنب حالات التسمم

ووجّه إنفوجراف تابع لحساب مدينة الملك سعود الطبيّة على “تويتر” القيام بـ4 خطوات لتجنّب المرء لحالات التسمّم أثناء رحلات البرّ، وتتضمّن الخطوات التّالية:

1 – استخدام أدوات الطّبخ النّظيفة.

2 – غسل الخضار والفاكهة.

3 – ملء الخزّان بماء صحّي ونظيف.

4 – تجنّب وجبات الطعام الدّسمة والدّهنيّة.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة العناية بالأغذية تجنبًا لإصابتها بالجراثيم الضارة التي تُصيبك بالمرض الشّديد إذا كان الطعام ملوّثًا.

وتُعتبر الأطعمة النّيئة من أصلٍ حيواني الأكثر عرضة للتلوث، وخاصّة اللحوم، والدّواجن النّيئة، أو غير المطبوخة بشكلٍ جيّد، والبيض النّيء، أو المطبوخ بشكلٍ غير كافٍ، والحليب غير المبستر، والمأكولات البحريّة، والمحار النّيء.

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6 نصائح من هيئة الغذاء والدواء

وفي وقت سابق، قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على نظافة وسلامة الأواني وحماية المستخدم من الإصابة بالتسمم الغذائي الذي قد ينتج عن طريق تلوث الأواني أو عدم نظافتها.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن هذه النصائح جاءت على النحو التالي:

قبل الغسيل افرك أواني الطبخ جيدًا لإزالة الأوساخ العالقة.

اغسل الأواني جيدا باستخدام الصابون والماء الساخن وغير المحلول الصابوني ليبقى نظيفاً وذا تركيز عال.

اشطف الأواني باستخدام الماء الساخن لإزالة آثار الصابون.

استخدم معقم أو مطهر من نوع جيد.

احرص على ضمان تلامس الأواني مع محلول التطهير أو التعقيم.

اترك الأواني تجف الوقت الكافي.

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