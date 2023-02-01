الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
رصاصة طائشة في رأس طفل بالكويت.. ماذا حدث؟
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رصاصة طائشة في رأس طفل بالكويت.. ماذا حدث؟

رصاصة طائشة في رأس طفل بالكويت.. ماذا حدث؟

رصاصة طائشة في رأس طفل بالكويت.. ماذا حدث؟
٠٣:٠٧:٠٦ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بطلق ناري في رأسه،  أثناء وجوده في حوش منزل أسرته، وذلك بطلقة طائشة يعتقد أنها من صادرة من قبل إحدى قاعات الأفراح، بمحافظة الجهراء، بالكويت.

نقل إلى العناية المركزة

وجرى نقل الطفل، على الفور، إلى العناية المركزة، بمستشفى الجهراء، وتم إجراء عملية جراحية مستعجلة له، حسب “الراي”.

ومن ناحية أخرى، تم تكليف رجال المباحث بالتحري عن مطلق النار لضبطه وإحالته لجهة الاختصاص، بعد ورود بلاغ للأمن العام الكويتي بالواقعة.

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تعميم مشدد

وفي سياق آخر، أصدرت سفارة الفلبين لدى الكويت، ممثلة في مكتب العمال المهاجرين (MWO)، الاثنين الماضي، تعميماً بخفض العمالة في الكويت، بعد أيام من واقعة مقتل عاملة فلبينية بعد مواقعتها بالقوة من قبل صبي عمره 17 عامًا.

وعممت السفارة، على جميع وكالات التوظيف الأجنبية، بتخفيض العمالة المسموح لكل مكتب محلي باستقدامها من مانيلا عبر الـ “job order” أو ما يعرف بعقد الاتفاق ما بين المكتبين المحلي والمورّد الخارجي هناك.

وشدد التعميم على تعليق طلب الاعتماد الجديد والثنائي والاستبدال، أي عدم السماح للمكتب المحلي باستبدال مكتبه الخارجي الذي يتعامل معه، حتى في حال تم وقفه أو إغلاقه.

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أخبار الكويت إصابة طفل بطلق ناري الأمن العام الكويتي العنابة المركزة حفل زفاف قاعة أفراح محافظة الجهراء

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