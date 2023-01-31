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أبل تطرح تحديثاً يعزز حماية حسابات المستخدمين
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أبل تطرح تحديثاً يعزز حماية حسابات المستخدمين

أبل تطرح تحديثاً يعزز حماية حسابات المستخدمين

أبل تطرح تحديثاً يعزز حماية حسابات المستخدمين
٠٢:٥٧:٢١ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، عن إطلاق تحديث مهم لوسائل حماية حسابات مستخدمي “آبل آي.دي” و”آي كلاود” للحوسبة السحابية، باستخدام مفاتيح أمن لمنع القراصنة والهاكرز.

وأوضحت الشركة، أن مفاتيح الأمن عبارة عن أجهزة صغيرة تتصل بفتحات يو.إس.بي أو لايتنينغ في الأجهزة أو مع وصلات البيانات اللاسلكية إن.إف.سي، أثناء تسجيل المستهلك للدخول إلى الجهاز او الحساب الخاص به.

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أهمية مفتاح الأمان

وتؤكد الشركة، أن تسجيل الدخول في هذه الحالة يحتاج إلى وجود مفتاح الأمن، فإنه من المستحيل على القراصنة التسلل إلى الجهاز أو الحساب عن بعد بسبب عدم وجود المفتاح الخاص بالمستخدم لديهم.

ولن يعمل مفتاح الأمن مع مواقع تسجيل الدخول المزيفة، لذلك يمكنها التصدي لمحاولات القرصنة التي تحاول خداع المستخدم لكي يكتب كلمة المرور الخاصة به على موقع مزيف، بحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويأتي دعم آبل لتقنية لوج إن تك مع الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 16.3 وماك أو.إس 13.2، حيث كشفت آبل تفاصيل كيفية استخدام مفاتيح الأمن مع الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد والكمبيوتر الشخصي ماك.

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الكلمات الدلالية:
أبل القراصنة الهاكرز شركة أبل هواتف أبل

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