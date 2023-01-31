وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- منسق خدمات التموين.
- مدير منطقة العمليات.
- أخصائي علاقات الشركات.
- مهندس تسويق.
- مهندس التحسين.
- مهندس مراقبة الأداء.
- رئيس التفتيش.
- مهندس التحكم في العمليات.
- مهندس عملية.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).
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