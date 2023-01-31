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وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
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وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
٠٢:٥٨:١٠ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. منسق خدمات التموين.
  2. مدير منطقة العمليات.
  3. أخصائي علاقات الشركات.
  4. مهندس تسويق.
  5. مهندس التحسين.
  6. مهندس مراقبة الأداء.
  7. رئيس التفتيش.
  8. مهندس التحكم في العمليات.
  9. مهندس عملية.
  10. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).

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