وظائف لدى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق خدمات التموين. مدير منطقة العمليات. أخصائي علاقات الشركات. مهندس تسويق. مهندس التحسين. مهندس مراقبة الأداء. رئيس التفتيش. مهندس التحكم في العمليات. مهندس عملية. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).

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