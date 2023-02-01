“الأرصاد” ينبه: أمطار رعدية على أجزاء من مكة وعسير

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية، على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، وعسير، وتستمر حتى مساء اليوم.

تستمر حتى 8 مساء

ونبّه “الأرصاد”، أن الحالة تشمل النماص، وبلقرن، وتنومة، وستمر من منتصف ظهر اليوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير، وحتى الساعة 8 مساء، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

كما توقع المركز هطول أمطار رعدية على العرضيات بمكة المكرمة -بمشيئة الله تعالى- بدء من الساعة 12 ظهرا، وحتى 8 مساء، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

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عواصف ترابية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تحذيرًا، أمس، من تكّون عواصف ترابية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن صور الأقمار الصناعية تبين تكّون عواصف ترابية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية على شرق منطقة المدينة المنورة وتتحرك شرقاً لتؤثر على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأضاف أن منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تتأثر بالعواصف الترابية المتسببة في انعدام الرؤية الأفقية، وأنه من المتوقع استمرارها للساعات القادمة.