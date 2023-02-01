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النيران تلتهم 3 أطفال أثناء نومهم في هذه الدولة
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النيران تلتهم 3 أطفال أثناء نومهم في هذه الدولة

النيران تلتهم 3 أطفال أثناء نومهم في هذه الدولة

النيران تلتهم 3 أطفال أثناء نومهم في هذه الدولة
٠٣:٠٢:٣٤ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الصحية بالعاصمة الرومانية بوخارست، أمس الثلاثاء، أن ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 2 و3 و6 سنوات توفوا أثناء نومهم، جراء حريق قوي اجتاح منزلهم، بالقطاع الخامس.

تفسيرات لأسباب الحريق

وذكرت وسائل إعلام رومانية بينها قناة “بي 1” أن المعلومات الأولى تشير إلى أن الحريق اندلع في منطقة السرير الذي كان ينام عليها الأطفال الثلاثة، وربما كانت أمهم قد وضعت مصدر حرارة بجوارهم لتدفئتهم خلال الطقس البارد لكن هذا المصدر قد تسبب في اندلاع الحريق، حسب “الإمارات اليوم”.

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صدمة الأم

وانتابت والدة الأطفال الثلاثة حالة من الصدمة والذهول جراء الفاجعة التي لحقت بها، وقال أحد أقاربها إنه تم وضع الأم المصدومة في سيارة شرطة حتى لا ترى عملية نقل الصغار من المنزل بعد موتهم.

وخضعت الأم للرعاية الطبية، بينما تحاول السلطات الرومانية تحديد السبب الدقيق للحريق، تم نقل جثث الأطفال إلى معهد الطب الشرعي.

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السلطات الصحية اندلاع حريق رومانيا مدينة بوخارست وفاة 3 أطفال

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