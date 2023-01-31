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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة بيشاور
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة بيشاور

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة بيشاور

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة بيشاور
٠١:٥٥:٤٥ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

ندين ونستنكر بأشد العبارات

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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تعزية ولي العهد

وفي السياق ذاته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

أحر التعازي والمواساة

وقال سمو ولي العهد:” علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب “.

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