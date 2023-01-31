خلال شهر.. افتتاح الجسر الرابط بين حيي “الواحة والجامعيين” بالدمام

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، عن افتتاح تقاطع طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، مع امتداد طريق “الرياض – الدمام”، السريع، الذي يربط حي الجامعيين بالواحة في الدمام، خلال الشهر الجاري.

ووثقت مجموعة من الصور، الاستعدادات لانتهاء أعمال السفلتة من ناحية حي الواحة، بينما تتبقى بعض الأجزاء في حي الجامعيين.

تواصل الأعمال على الطريق

يأتي ذلك فيما تتواصل الأعمال المتبقية في عدد من الطرق، للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، بمشيئة الله.

ولفت فرع الوزارة، إلى الانتهاء من صب 100 حائط، وأنه جار العمل بالحوائط المتبقية للجدران الاستنادية، حسب المناطق المتاحة، واستكمال صب باقي الكمرات الخرسانية، والعمل بطريق الخدمة للجهة الشمالية الغربية والجهة الشرقية، وفقا لـ”اليوم”.

وبين فرع النقل أنه عمل على التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، لإنهاء ترحيل الخدمات المتعارضة مع بعض الأجزاء المتبقية من التقاطع، ليتمكن المقاول من استكمال أعمال المشروع بالكامل، وافتتاح الطريق بشكل رسمي.

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