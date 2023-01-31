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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في قرية “أم قليب” بالصمان
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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في قرية “أم قليب” بالصمان

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في قرية “أم قليب” بالصمان

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في قرية “أم قليب” بالصمان
٠١:٥٩:٠٣ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على قرية “أم قليب”، بهضبة الصمان بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان السيول على قرية أم قليب، جنوب شرق حفر الباطن، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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