علاقات استثمارية واعدة.. الفالح يعلن افتتاح معرض الصناعات السعودية العمانية

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرياض، أعمال معرض الصناعات السعودية العمانية، بالتزامن مع أعمال المنتدى بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية.

بمشاركة 100 جناح من البلدين

كتب وزير الاستثمار، خالد الفالح، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في الرياض، شاركت مع أخي معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، بحضور معالي د.ماجد القصبي ومعالي علي السنيدي، افتتاح معرض الصناعات السعودية العمانية الذي شارك فيه أكثر من 100 جناح سعودي وعماني ليتيح بذلك الفرصة لبناء علاقات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات”.

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تعزيز شراكة اقتصادية طويلة

ويهدف المعرض إلى تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة، والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي المملكة 2030 وعُمان 2040.

كما يقدم فرصة ذهبية لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة، والمهتمين في الشأن الاقتصادي في البلدين، واطلاع الزوار على أعمال الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في قطاعات متعددة مثل البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصحية، والخدمات اللوجستية، وكذلك قطاع الغذاء، والأزياء، والمجوهرات والحلي، والقطاع التقني، والقطاع المصرفي والتأمين.