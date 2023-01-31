بادرة جميلة من مواطن تجاه جيرانه: هذا ما كتبه على لوحة أمام منزله

تواصل – فريق التحرير:

في بادرة إنسانية جميلة، كتب أحد الجيران اعتذاراً لجيرانه، على لوحة كبيرة، علقها على واجهة منزله الذي يعمل على بنائه.

وقال المواطن في اللوحة الإعلانية، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “اعتذار.. جيراني الأعزاء لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم، على الجار وحقه على جاره وبذلك اعتذر عن أي إزعاج تسببت فيه سابقاً ولاحقاً، على أمل الانتهاء قريبا من أعمال البناء لأتشرف بجيرتكم الطيبة”.

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بادرة إنسانية جميلة

وأضاف المواطن في رسالته التي وجهها إلى جيرانه “في حال وجود ملاحظات يرجى الاتصال بي”، وذيلها باسمه وهاتفه.

وانهالت تعليقات المغردين على الصورة المتداول، مؤكدين على أهمية حسن الخلق وحسن الجوار، كما أثنوا على سلوك هذا المواطن ومشاعره النبيلة تجاه الجيران.

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