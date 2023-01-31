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مكتبة الملك فهد تعلن عن دورات مجانية بعدة تخصصات
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مكتبة الملك فهد تعلن عن دورات مجانية بعدة تخصصات

مكتبة الملك فهد تعلن عن دورات مجانية بعدة تخصصات

مكتبة الملك فهد تعلن عن دورات مجانية بعدة تخصصات
٠١:٤١:٣٣ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة ضمن سلسلة تطوير المهارات إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات المتاحة:

1- إدارة الضغوط في بيئة العمل:
– يومي الأربعاء 2023/02/15م والخميس 2023/02/16م.

2- الوقف على النفس والوقف المؤقت: الاتجاهات الفقهية والأبعاد الاجتماعية:
– يوم الأربعاء 2023/02/01م.

3- رباعية الموظف المحترف (دورات مُتعددة):
– تبدأ الأحد 2023/02/05م.

4- تقييـم المخاطـر في بيئـة العمـل:
– يوم الخميس 2023/02/09م.

5- منهجية تصميم المبادرات المجتمعية:
– يوم الإثنين 2023/02/06م.

6- الذكاء الاجتماعي:
– يوم الأحد 2023/02/12م.

7- الموشن جرافيك بالبوربوينت:
– يومي الثلاثاء 2023/02/07م والأربعاء 2023/02/08م.

8- الاستراتيجيات الحديثة في رياض الأطفال:
– يوم الثلاثاء 2023/02/14م.

9- مهـارات تصميـم ومونتـاج الفيديـو:
– يوم الخميس 2023/02/09م.

10- مهارات متقدمة في تدريب المدربين TOT:
– من يوم الأحد 2023/02/12م إلى الخميس 2023/02/16م.

11- الباقة الذهبية للموارد البشرية:
– تبدأ من يوم الأحد 2023/02/05م.

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تفاصيل الدورات التدريبية

1- إدارة الضغوط في بيئة العمل:
اضغط هنا

2- الوقف على النفس والوقف المؤقت: الاتجاهات الفقهية والأبعاد الاجتماعية:
اضغط هنا

3- رباعية الموظف المحترف (دورات مُتعددة):
اضغط هنا

4- تقييـم المخاطـر في بيئـة العمـل:
اضغط هنا

5- منهجية تصميم المبادرات المجتمعية:
اضغط هنا

6- الذكاء الاجتماعي:
اضغط هنا

7- الموشن جرافيك بالبوربوينت:
اضغط هنا

8- الاستراتيجيات الحديثة في رياض الأطفال:
اضغط هنا

9- مهـارات تصميـم ومونتـاج الفيديـو:
اضغط هنا

10- مهارات متقدمة في تدريب المدربين TOT:
اضغط هنا

11- الباقة الذهبية للموارد البشرية:
اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- إدارة الضغوط في بيئة العمل:
اضغط هنا

2- الوقف على النفس والوقف المؤقت: الاتجاهات الفقهية والأبعاد الاجتماعية:
اضغط هنا

3- رباعية الموظف المحترف (دورات مُتعددة):
اضغط هنا

4- تقييـم المخاطـر في بيئـة العمـل:
اضغط هنا

5- منهجية تصميم المبادرات المجتمعية:
اضغط هنا

6- الذكاء الاجتماعي:
اضغط هنا

7- الموشن جرافيك بالبوربوينت:
اضغط هنا

8- الاستراتيجيات الحديثة في رياض الأطفال:
اضغط هنا

9- مهـارات تصميـم ومونتـاج الفيديـو:
اضغط هنا

10- مهارات متقدمة في تدريب المدربين TOT:
اضغط هنا

11- الباقة الذهبية للموارد البشرية:
اضغط هنا

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