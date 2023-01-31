مكتبة الملك فهد تعلن عن دورات مجانية بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة ضمن سلسلة تطوير المهارات إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات المتاحة:



1- إدارة الضغوط في بيئة العمل:

– يومي الأربعاء 2023/02/15م والخميس 2023/02/16م.

2- الوقف على النفس والوقف المؤقت: الاتجاهات الفقهية والأبعاد الاجتماعية:

– يوم الأربعاء 2023/02/01م.

3- رباعية الموظف المحترف (دورات مُتعددة):

– تبدأ الأحد 2023/02/05م.

4- تقييـم المخاطـر في بيئـة العمـل:

– يوم الخميس 2023/02/09م.

5- منهجية تصميم المبادرات المجتمعية:

– يوم الإثنين 2023/02/06م.

6- الذكاء الاجتماعي:

– يوم الأحد 2023/02/12م.

7- الموشن جرافيك بالبوربوينت:

– يومي الثلاثاء 2023/02/07م والأربعاء 2023/02/08م.

8- الاستراتيجيات الحديثة في رياض الأطفال:

– يوم الثلاثاء 2023/02/14م.

9- مهـارات تصميـم ومونتـاج الفيديـو:

– يوم الخميس 2023/02/09م.

10- مهارات متقدمة في تدريب المدربين TOT:

– من يوم الأحد 2023/02/12م إلى الخميس 2023/02/16م.

11- الباقة الذهبية للموارد البشرية:

– تبدأ من يوم الأحد 2023/02/05م.

اقرأ أيضا:

شؤون الحرمين تعلن توفر وظائف مؤقتة خلال موسم رمضان

تفاصيل الدورات التدريبية



1- إدارة الضغوط في بيئة العمل:

اضغط هنا

2- الوقف على النفس والوقف المؤقت: الاتجاهات الفقهية والأبعاد الاجتماعية:

اضغط هنا

3- رباعية الموظف المحترف (دورات مُتعددة):

اضغط هنا

4- تقييـم المخاطـر في بيئـة العمـل:

اضغط هنا

5- منهجية تصميم المبادرات المجتمعية:

اضغط هنا

6- الذكاء الاجتماعي:

اضغط هنا

7- الموشن جرافيك بالبوربوينت:

اضغط هنا

8- الاستراتيجيات الحديثة في رياض الأطفال:

اضغط هنا

9- مهـارات تصميـم ومونتـاج الفيديـو:

اضغط هنا

10- مهارات متقدمة في تدريب المدربين TOT:

اضغط هنا

11- الباقة الذهبية للموارد البشرية:

اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- إدارة الضغوط في بيئة العمل:

اضغط هنا

2- الوقف على النفس والوقف المؤقت: الاتجاهات الفقهية والأبعاد الاجتماعية:

اضغط هنا

3- رباعية الموظف المحترف (دورات مُتعددة):

اضغط هنا

4- تقييـم المخاطـر في بيئـة العمـل:

اضغط هنا

5- منهجية تصميم المبادرات المجتمعية:

اضغط هنا

6- الذكاء الاجتماعي:

اضغط هنا

7- الموشن جرافيك بالبوربوينت:

اضغط هنا

8- الاستراتيجيات الحديثة في رياض الأطفال:

اضغط هنا

9- مهـارات تصميـم ومونتـاج الفيديـو:

اضغط هنا

10- مهارات متقدمة في تدريب المدربين TOT:

اضغط هنا

11- الباقة الذهبية للموارد البشرية:

اضغط هنا

اقرأ أيضا:

براتب 7550 ريال.. “المواصلات العامة” تعلن طرح وظائف إدارية شاغرة