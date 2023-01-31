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“أمن الطرق” يصدر تنبيها مهما لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم
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“أمن الطرق” يصدر تنبيها مهما لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم

“أمن الطرق” يصدر تنبيها مهما لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم

“أمن الطرق” يصدر تنبيها مهما لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم
٠١:٣٦:٢١ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، تنبيها مهما، لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كل من (المذنب – الرس – الأسياح – البدائع – البكيرية – الثامرية).

أمطار رعدية ونشاط الرياح

وشارك الحساب الرسمي لـ”أمن الطرق” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع”.

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ضبط عدد من المخالفين

وفي سياق آخر، أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، في 19 من يناير الجاري، عن ضبط عدد من المخالفين في عدة مناطق بالمملكة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع.

وأوضح “أمن الطرق”، أن المضبوطين عددهم 7 مخالفين لنظام البيئة، في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف.

جنسيات المضبوطين

وأضافت، أن الـ 7 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، تم ضبطهم بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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