الخضيري يحسم جدل علاقة “الحلبة” بالإصابة بالسرطان

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حسم الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الجدل حول تسبب “الحلبة” في الإصابة بمرض السرطان.

وقال “الخضيري” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” آخر تحديث لتخبيصات المخبّصين والجهلة أن الحلبة تسبب سرطان”.

وتابع المختص مؤكدًا :” وهذا غير صحيح وكذب ومعلومات كاذبة لا تستند على أي بحث علمي ولا إثبات”.

عشبة الحلبة

تعد عشبة الحلبة متعددة الأغراض، فالناس في غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط يستعملونها منذ آلاف السنين في طهي الطعام، وتحسين الصحة، وعلاج الأمراض المختلفة، حسب مواقع طبية متخصصة.

فوائد عدة

وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت الحلبة شعبية عالمية نظراً لتعدد فوائدها، بما في ذلك فوائدها في إدرار الحليب، ولمرضى السكري، ولنضارة البشرة.

فوائد الحلبة للرجال

تكمن فوائد الحلبة للرجال بشكل أساسي بمساعدتها على زيادة وتحسين مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، الأمر الذي يساعد في:

– زيادة عدد الحيوانات المنوية.

– تحسين النشاط الجسدي وقدرة التحمل لدى الرياضيين.

– زيادة الرغبة الجنسية.

– تحسين المزاج واليقظة العقلية.

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