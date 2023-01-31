مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالمدينة المنورة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 10 رجب 1444 هجرية، الموافق 1 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 10 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:45
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:11
المدينة – 6:07
الرياض – 5:39
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:41
المدينة – 7:37
الرياض – 7:09
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