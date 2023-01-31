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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالمدينة المنورة
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالمدينة المنورة

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالمدينة المنورة

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالمدينة المنورة
٠١:٣٠:٣٢ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 10 رجب 1444 هجرية، الموافق 1 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 10 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:40

المدينة – 5:43

الرياض – 5:15

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:45

الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:11

المدينة – 6:07

الرياض – 5:39

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:41

المدينة – 7:37

الرياض – 7:09

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