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ألمانية تقتل شبيهة لها بسبب خلافات عائلية

ألمانية تقتل شبيهة لها بسبب خلافات عائلية

ألمانية تقتل شبيهة لها بسبب خلافات عائلية
٠١:٣٤:١٩ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الشرطة الألمانية، أول أمس الاثنين، بيانا، حول واقعة جرت في 16 أغسطس من العام الماضي 2022، حين عثر على جثة امرأة تبلغ 23 عاما، قتلت طعنا بسكين داخل سيارة في إنجولشتات، التابعة لمقاطعة بافاريا.

واعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.

جريمة مدبرة

وبعد تشريح جثة الضحية، في اليوم التالي، اتضح أن الضحية امرأة أخرى، هي مدونة جزائرية في مجال الموضة وأن القتيلة المزعومة حية ترزق، حسب “العربية”.

وبتكثيف التحريات والتحقيقات، تبين أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة رتبت مؤامرة القتل بمساعدة شريك لها من كوسوفو يبلغ من العمر هو الآخر 23 عاماً.

ولا يزال المشتبه بهما رهن التوقيف الاحتياطي منذ أغسطس الفائت.

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مشكلات عائلية وراء الجريمة

وكشفت الشرطة أن: “المحققين ينطلقون من فرضية أن المشتبه بها كانت ترغب في التواري بسبب مشاكل عائلية، وأرادت ادعاء وفاتها زورا لتتمكن من ذلك”.

وشرحت الشرطة أن: “الشابة الألمانية العراقية بحثت مع شريكها على الإنترنت عن امرأة تشبهها لقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها”.

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