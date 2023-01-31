استشاري نفسي: 9 مؤشرات خطيرة في حياتك اليومية.. ماذا عن الأذان وصلاة الفجر

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، من بعض المؤشرات السلبية الخطيرة في الحياة والسلوك اليومي.

وقال عبدالله السلمان، عبر حسابه في “تويتر”: مؤشرات سلبية وخطيرة منها:

1- أن تسمع الأذان ولا تجيب .

2- أن تفوتك صلاة الفجر ولا تبالي .

3- أن تهجر القرآن ولا تستوحش .

4- أن تعق والديك ولا ترتعب .

5- أن تقطع رحمك ولا تهتم .

6- أن تشح بالصدقة ولا تنزعج .

7- أن تقع في الذنوب ولا تخاف .

8- أن يجف لسانك من الذكر تماما ولا تحزن.

9- أن تتجاهل فرص عمل الخير.

اقرأ أيضاً:

استشاري نفسي: 12 وصية لحياة سعيدة.. أهمها الرابعة

استشاري نفسي: 7 أمور يجب أن تفعلها لتتجنب الإصابة بالاحتراق الوظيفي

12 وصية لحياة سعيدة

وفي وقت سابق، وجه المستشار الأسري د. عبدالله السلمان، مجموعة من النصائح المهمة لحياة سعيدة ونفسية مطمئنة، مؤكدا أهمية الحرص على الصلاة في وقتها والتفاؤل وحسن الظن بالله.

وقال عبدالله السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتكون سعيداً وتعيش حياة سعيدة عليه بما يلي:

– آمن بالقضاء والقدر

– تفاءل وأحسن ظنك بالله

– احمد الله واشكره

– بادر للصلاة في وقتها

– تخلص من التسويف

– اختر أصدقاء إيجابيين

– اقبل النقد

– تعلم العطاء

– نم نوماً كافياً ليلا

– تعلم قول لا ؛ ولا تمارس دور الضحية

– لا تستجيب للإشاعات

– توقف عن التحسر على مافات

اقرأ أيضاً:

“فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ”.. استشاري نفسي يوجه نصيحة ذهبية للزوجين

استشاري نفسي: كلمات الآباء والأمهات تصنع عالم ومستقبل الأبناء