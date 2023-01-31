عقوبات أمريكية جديدة على 7 كيانات إيرانية

تواصل- وكالات

فرضت وزارة التجارة الأمريكية، عقوبات جديدة على 7 كيانات إيرانية، وأضافتها إلى قائمة الحظر التجاري الأمريكي.

وجاء القرار بسبب مساهمتها في الصراعات والحروب التي تشهدها أوكرانيا بما فيها إنتاج المسيرات.

شركات صناعة الطيران

وأفادت الوزارة في بيان أن القائمة تضمنت بشكل خاص، العديد من شركات صناعة الطيران، وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

وبيّنت أنه تم تحديد هذه الكيانات السبعة من قبل الحكومة الأمريكية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الدخول في القائمة السوداء يعني تفعيل إجراءات مراقبة الصادرات ضد هذه الكيانات.

توترات إيران وباكو

من جهة أخرى، تصاعدت التوترات بين طهران وباكو على خلفية الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية ووصف بأنه عمل إرهابي.

وبعد يومين من إخلاء سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، نصحت حكومة باكو رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الأراضي الإيرانية بسبب الوضع غير المستقر في إيران والعمل الإرهابي ضد التمثيل الدبلوماسي لبلدها في طهران.

وطلبت الخارجية الأذربيجانية من المواطنين الذين سافروا إلى إيران توخي أقصى درجات الحذر.

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