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8 محظورات للأنشطة البيئة البحرية والساحلية.. تعرف عليها
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8 محظورات للأنشطة البيئة البحرية والساحلية.. تعرف عليها

8 محظورات للأنشطة البيئة البحرية والساحلية.. تعرف عليها

8 محظورات للأنشطة البيئة البحرية والساحلية.. تعرف عليها
١٢:١٨:٠٤ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائمة بمحظورات اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وتضمنت عدد من الأنشطة وهي:

أبرزها صيد الكائنات الفطرية

1- صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.

2- صيد الكائنات الفطرية المحظور صيدها في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.

3- صيد الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص أو تصاريح من

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

4- إدخال الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها.

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الإضرار بالشعاب المرجانية

5- جمع أو نقل بيض الكائنات القطرية في البيئة البحرية والساحلية.

6- إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بموائل وأعشاش الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية.

7- التخلص من شباك الصيد أو أي وسائل أخرى للصيد في البيئة البحرية والساحلية.

8- إلقاء مراسي السفن أو القوارب في مناطق الشعاب المرجانية.

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