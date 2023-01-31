8 محظورات للأنشطة البيئة البحرية والساحلية.. تعرف عليها
تواصل – فريق التحرير:
شارك الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائمة بمحظورات اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وتضمنت عدد من الأنشطة وهي:
أبرزها صيد الكائنات الفطرية
1- صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
2- صيد الكائنات الفطرية المحظور صيدها في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
3- صيد الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص أو تصاريح من
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
4- إدخال الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها.
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الإضرار بالشعاب المرجانية
5- جمع أو نقل بيض الكائنات القطرية في البيئة البحرية والساحلية.
6- إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بموائل وأعشاش الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية.
7- التخلص من شباك الصيد أو أي وسائل أخرى للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
8- إلقاء مراسي السفن أو القوارب في مناطق الشعاب المرجانية.