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قريبا.. إتاحة الدفع الإلكتروني عبر “تويتر”
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قريبا.. إتاحة الدفع الإلكتروني عبر “تويتر”

قريبا.. إتاحة الدفع الإلكتروني عبر “تويتر”

قريبا.. إتاحة الدفع الإلكتروني عبر “تويتر”
١٢:٠٧:٤٠ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة أمريكية أن شركة تويتر بدأت بالفعل بالتقدم بطلب للحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة لوضع ميزة الدفع الإلكتروني في الخدمة بشكل عملي.

بسبب تراجع الإعلانات

وتقود إستر كروفورد، مديرة إدارة المنتجات في تويتر، عملية تطوير ميزة الدفع مع فريق صغير، حسب “فايننشال تايمز”،ويعتقد أن إتاحة ميزة الدفع عبر تويتر تعد جزءا مهما من خطة ماسك لإيجاد مصادر جديدة للعائدات، خاصةً بعد الهبوط الحاد في عائدات الإعلانات التي كانت تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا.

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خسارة تويتر للإعلانات الرقمية

وكانت تويتر تكسب ما يقرب من 90% من عائداتها من بيع الإعلانات الرقمية، ولكن الوضع تغير منذ استحواذ ماسك عليها أواخر شهر أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، إذ شهدت تدهورًا في نشاطها الإعلاني.

وانسحب المعلنون إلى حد كبير بسبب القلق مما قالوا إنه نهج ماسك في اعتدال المحتوى، والمخاوف من أن ترى إعلاناتهم بجانب المحتوى المثير للجدل.

ومن قبل استحواذ ماسك على تويتر، فقد بدأت الشركة إتاحة بعض ميزات الدفع، مثل: منح الإكراميات لمنشيء المحتوى بعملة البيتكوين، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية.

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إيلون ماسك الإعلانات الرقمية الدفع الإلكتروني على تويتر ميزات جديدة من تويتر

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