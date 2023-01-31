بدولة عربية.. ارتفاع قضايا الجرائم الإلكترونية نحو 6 أضعاف

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أوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، أن نسبة الجرائم الإلكترونية تضاعفت لستة أضعاف منذ عام 2015 في الأردن.

خلال 7 أعوام

وتضم البيان إحصائية لأبرز الجرائم الإلكترونية المسجلة لدى الوحدة في العام 2022، موضحا أن قضايا الجرائم الإلكترونية تزايدت خلال الأعوام السبعة الأخيرة بنحو 6 أضعاف، إذ ارتفعت من 2305 قضايا في عام 2015 لتصبح 16 ألفا و27 قضية في عام2022.

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حملات لمواجهة الجرائم

وبينت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها مستمرة في حملاتها الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطارها في ظل الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سهل وقوع عدد من القضايا التي تمس السلم المجتمعي، حسب “العربية”.

وجاءت أبرز القضايا، الإساءة للأطفال التي بلغت نحو 133 قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، والتي بلغت نحو 113 قضية ومنها قضايا تم الاعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.

أساليب إجرامية جديدة

وأشارت إلى ظهور أساليب إجرامية حديثة تم التعامل معها مثل الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الإلكترونية، وغيرها.

ولفتت إلى تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغت في العام 2022، وبلغ 2118 قضية، وبنفس الوقت تزايدت أساليب الابتزاز الإلكتروني إذ بلغت 1285 قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير 3769، وقضايا التهديد عبر الإنترنت 3466، أما قضايا الاختراق فقد بلغت 2115 قضية.