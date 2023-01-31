تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاج #الراجحي التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة اليوم الثلاثاء، بسبب العطل الفني المفاجئ الذي ضرب نظام المصرف.

وفي خلال أقل من ساعة صعد هاشتاج “الراجحي” على تويتر، وسط تندر الذين قلبوا خوفهم على حساباتهم إلى سخرية.

عطل في كل الخدمات

وتعرض مصرف الراجحي، مساء الثلاثاء، لعطل في التطبيق ونقاط البيع والصراف الآلي والمباشر للأفراد.

وتقدم المصرف في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باعتذار وتوضيح لجميع العملاء.

وقال مصرف الراجحي في بيان مقتضب :” عملاءنا الأعزاء.. نفيدكم بوجود عطل فني حاليا في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد وعمليات نقاط البيع والصرف الآلي ونعمل حاليًا على إصلاحه”.

وتابع المصرف في بيانه :” نشكر تفهكم ونعتذر عن أي ازعاج قد يترتب على ذلك”.

تعليقات ساخرة

وقال أحد المغردين :” عطل مُفاجئ في نظام مصرف الراجحي !!.. اللهم اني استودعتك فلوسي وفلوسكم”.

#الراجحي

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عطل مُفاجئ في نظام مصرف الراجحي 😳!!

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اللهم اني استودعتك فلوسي وفلوسكم 🫣😁 pic.twitter.com/KmvBtwF67n — عبدالله الشهري (@5CCCCZ) January 31, 2023

وقال آخر :” يعني ما جاء العطل إلا وأنا عند المحطة العامل على باله أني علي بابا”.