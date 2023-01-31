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لا تتجاهلها.. برودة اليدين والقدمين تدل على أمراض خطيرة

لا تتجاهلها.. برودة اليدين والقدمين تدل على أمراض خطيرة

لا تتجاهلها.. برودة اليدين والقدمين تدل على أمراض خطيرة
١١:٣٧:٢٣ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت الجمعية الأمريكية لجراحة اليد ASSH بأن العلامات والأعراض التي على الشخص الاحتراس منها إِذا كان يعاني من الشعور ببرودة اليدين والقدمين تتضمن:

• برودة القدمين أو أصابع القدمين حتى في الطقس المعتدل

• تغييرات في لون جلد اليدين كزرقة أو بياض  الجلد

• خدر أو تنميل أو ألم الأصابع في درجات الحرارة الباردة

• ضرورة الحاجة إلى ارتداء القفازات عند التعامل مع الأطعمة المجمدة

• جروح أو قروح مفتوحة ومشاكل التئام الجروح الطفيفة على أطراف الأصابع

• جلد مشدود أو متيبس

خطر من برودة الأطراف

من جانبه، شرح الدكتور جي جاي بيشوب، اختصاصي طب الأوعية الدموية في كليفلاند كلينك، بالقول: “الشعور ببرودة اليدين والقدمين هي شكوى شائعة. وبشكل عام، عندما يحدث هذا في الشباب الأصحاء، فلا داعي للقلق”، حسب “الشرق الأوسط”.

وأضاف بيشوب: “ولكن قد تشير برودة الأطراف إلى وجود مشاكل صحية”.

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4 أسباب خطيرة

إذا كنت تعاني من برودة اليدين بشكل مستمر، خاصة إذا ترافق ذلك مع تغييرات في اللون، فقد تكون برودة اليدين علامة تحذيرية لمشكلة معينة، ووفق “مايو كلينيك” فإن أبرز هذه المشكلات:

1- ضعف الغدة الدرقية

2- أمراض الشرايين

3- أمراض السكري

4- فقر الدم

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أعراض خطيرة الجمعية الأمريكية لجراحة اليد الغدة الدرقية برودة اليدين والقدمين فقر الدم مرض السكري

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