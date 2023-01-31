عاجل.. عطل فني يؤثر على خدمات مصرف الراجحي وبيان رسمي يوضح

تواصل – فريق التحرير:

تعرض مصرف الراجحي، مساء اليوم الثلاثاء، لعطل في التطبيق ونقاط البيع والصراف الآلي والمباشر للأفراد.

وتقدم المصرف، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باعتذار وتوضيح لجميع العملاء.

عطل فني

وقال مصرف الراجحي في بيان مقتضب :” عملاءنا الأعزاء.. نفيدكم بوجود عطل فني حاليا في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد وعمليات نقاط البيع والصرف الآلي ونعمل حاليًا على إصلاحه”.

وتابع المصرف في بيانه :” نشكر تفهمكم ونعتذر عن أي ازعاج قد يترتب على ذلك”.