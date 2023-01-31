أمراض خطيرة.. دراسة توضح تأثير الإحباط والاكتئاب على الشباب

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كشفت نتائج دراسة حديثة عن التأثير السلبي للإحباط والاكتئاب على الشباب، مؤكدة أن مشاعر الإحباط تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة، أن الشباب الذين يشعرون بالإحباط أو الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولديهم ضعف في صحة القلب.

ويوضح خبراء الصحة، أن الدراسة تنضم إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط بين الأمراض القلبية الوعائية والاكتئاب بين الشباب والبالغين في منتصف العمر، وتشير إلى أن العلاقة بين الاثنين يمكن أن تبدأ في مرحلة البلوغ المبكرة.

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أمراض خطيرة

وقال مشارك في الدراسة، من كل 5 مشاركين إنه يشعر بالاكتئاب أو الإحباط، وتبين أن الذين أبلغوا عن شعورهم بالإحباط لعدة أيام لديهم ارتباط أقوى بأمراض القلب، مقارنة بالذين أبلغوا عن عدم وجود أيام سيئة نفسياً خلال الـ 30 يوماً السابقة للاستطلاع.

وأكدت نتائج الدراسة: “القلق والاكتئاب يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ومن الشائع أيضاً أن الإحباط يؤدي إلى خيارات سيئة مثل التدخين والنوم ساعات أقل، وضعف النشاط البدني، وتؤثر هذه الظروف السلبية على القلب”.

يشار إلى أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وأجراها باحثون في كلية جون هوبكنز للأبحاث الطبية، وقاموا بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون شاب، أعمارهم بين 18 و49 عاماً.

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