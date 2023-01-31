الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
حرقت لحيته ويديه.. شاحن متنقل يحرق منزل مفسر الأحلام محمد عجب (فيديو)
مليون و750 ألف فرنسي يحتجون ضد نظام التقاعد اليوم
شاهد.. أمطار وبرد في قرية الغيصمية غرب حفرالباطن
الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي.. “استخدام مسيئ لأداة استنساخ للصوت”
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال
أهم 10.. أمر ملكي كريم وفاجعة وفيات القريات تُحزن الجميع

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

حرقت لحيته ويديه.. شاحن متنقل يحرق منزل مفسر الأحلام محمد عجب (فيديو)

حرقت لحيته ويديه.. شاحن متنقل يحرق منزل مفسر الأحلام محمد عجب (فيديو)

حرقت لحيته ويديه.. شاحن متنقل يحرق منزل مفسر الأحلام محمد عجب (فيديو)
١٠:٢٧:٤٢ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمفسر الأحلام محمد عجب، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات وبعد خروجه عقب تماثله للشفاء.

وتعرض مفسر الأحلام، إلى حريق في منزله بسبب شاحن متنقل، تسبب في حرق لحيته ويديه بإصابات من الدرجة الأولى والثانية.

حروق من الدرجة الأولى

وقال “عجب” في الفيديو، أنه أصبح بخير- ولله الحمد- مشيرًا إلى أنه أصيب في الحريق بإصابات بسيطة قائلا:” إصابات خفيفة، حروق من الدرجة الأولى والثانية، لحيتي راحت”.

وتابع مفسر الأحلام كلامه في الفيديو :” الحمد لله على كل حال، عسى الله يعوضني خير”، مشيرًا إلى أن سبب نشوب الحريق في المنزل انفجار شاحن متنقل تركه في الكهرباء.

انتبهوا من الشواحن

واختتم كلامه محذرًا الجميع من الشواحن والدفايات الكهربائية، قائلا : “انتبهوا من الشواحن، انتبهوا من الدفايات”.

وظهر “عجب” في الفيديو ويديه ملفوفتين في شاش طبي نتيجة إصابته، كما ظهر بلحية قصيرة بعد أن شبت النيران في لحيته وأحرقتها، فيما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين له بالشفاء ومحذرين من خطر ترك الشواحن في الكهرباء.

اقرأ ايضًا:

انفجار شاحن جوال يُخلي مبنى سكنيا بالطائف (صور)

الكلمات الدلالية:
انفجار شاحن حريق محمد عجب مفسر الاحلام

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. براعة شاب في إصابة الهدف من الخلف بدقة عالية

شاهد.. براعة شاب في إصابة الهدف من الخلف بدقة عالية

٠٩:١٢ م، الثلاثاء، ٠١ سبتمبر ٢٠١٥
«إنَّ الحَسَناتِ يُذهِبنَ السَّيِّئَاتِ ذلِكَ ذِكرى لِلذّاكِرينَ».. تلاوة خاشعة للشيخ «السديس»

«إنَّ الحَسَناتِ يُذهِبنَ السَّيِّئَاتِ ذلِكَ ذِكرى لِلذّاكِرينَ».. تلاوة خاشعة للشيخ «السديس»

١٢:٤٩ ص، الخميس، ٠١ يوليو ٢٠٢١
«الصبر الجميل».. موعظة بليغة من أب على قبر ولده (فيديو)

«الصبر الجميل».. موعظة بليغة من أب على قبر ولده (فيديو)

٠٢:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
شاهد| أسد يستغيث بعدما حاصرته الضباع.. فجاءته النجدة سريعاً

شاهد| أسد يستغيث بعدما حاصرته الضباع.. فجاءته النجدة سريعاً

١٠:٤٥ ص، الأحد، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *