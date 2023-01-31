حرقت لحيته ويديه.. شاحن متنقل يحرق منزل مفسر الأحلام محمد عجب (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمفسر الأحلام محمد عجب، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات وبعد خروجه عقب تماثله للشفاء.

وتعرض مفسر الأحلام، إلى حريق في منزله بسبب شاحن متنقل، تسبب في حرق لحيته ويديه بإصابات من الدرجة الأولى والثانية.

حروق من الدرجة الأولى

وقال “عجب” في الفيديو، أنه أصبح بخير- ولله الحمد- مشيرًا إلى أنه أصيب في الحريق بإصابات بسيطة قائلا:” إصابات خفيفة، حروق من الدرجة الأولى والثانية، لحيتي راحت”.

وتابع مفسر الأحلام كلامه في الفيديو :” الحمد لله على كل حال، عسى الله يعوضني خير”، مشيرًا إلى أن سبب نشوب الحريق في المنزل انفجار شاحن متنقل تركه في الكهرباء.

انتبهوا من الشواحن

واختتم كلامه محذرًا الجميع من الشواحن والدفايات الكهربائية، قائلا : “انتبهوا من الشواحن، انتبهوا من الدفايات”.

وظهر “عجب” في الفيديو ويديه ملفوفتين في شاش طبي نتيجة إصابته، كما ظهر بلحية قصيرة بعد أن شبت النيران في لحيته وأحرقتها، فيما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي داعين له بالشفاء ومحذرين من خطر ترك الشواحن في الكهرباء.

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