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شاهد.. أمطار وبرد في قرية الغيصمية غرب حفرالباطن

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شاهد.. أمطار وبرد في قرية الغيصمية غرب حفرالباطن

شاهد.. أمطار وبرد في قرية الغيصمية غرب حفرالباطن

شاهد.. أمطار وبرد في قرية الغيصمية غرب حفرالباطن
١٠:٢١:٤١ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هطول، أمطار وتساقط حبات البرد على قرية الغيصمية غرب حفر الباطن.

ووثق المقطع، تساقط البرد وأجواء ماطرة في الغيصمية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

سماء غائمة جزئياً

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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