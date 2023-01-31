برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال

تواصل – واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء.

واطلع مجلس لوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء من فخامة رئيس روسيا الاتحادية.

وتابع المجلس أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023م، في ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتناول مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما تطورات الوضع في فلسطين، ويشدد على ضرورة إحياء عملية السلام ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

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