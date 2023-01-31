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مليون و750 ألف فرنسي يحتجون ضد نظام التقاعد اليوم
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مليون و750 ألف فرنسي يحتجون ضد نظام التقاعد اليوم

مليون و750 ألف فرنسي يحتجون ضد نظام التقاعد اليوم

مليون و750 ألف فرنسي يحتجون ضد نظام التقاعد اليوم
١٠:٢٣:٠٨ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعطل إنتاج الكهرباء، وكذلك حركة النقل العام والمدارس، بسبب إضراب ثان على مستوى فرنسا، اليوم الثلاثاء، كرد فعل على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.

مسيرة مليونية للاحتجاج

وشارك أكثر من مليون سخص، في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدلاً من 62 عاماً وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

وقال لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية: “هذا الإصلاح غير عادل وقاس… رفع (سن التقاعد) إلى 64 يمثل تراجعاً اجتماعياً”.

مواصلة الضغط على الحكومة

وحسب وكالات أنباء، شارك في مظاهرات فرنسا، اليوم الثلاثاء، نحو مليون و750 ألف شخص، فيما ترغب النقابات، التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم، في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 يناير الجاري.

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تعطيل مترو باريس

وتم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات تي.جي.في عالية السرعة يوم الثلاثاء وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، مع تعطيل مترو باريس بشدة.

وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4%، أو 2.9 جيغاوات، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقاً لبيانات من مجموعة إي.دي.إف، حسب “يورو نيوز”.

وقالت شركة توتال إنرجيز إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجري تلبية احتياجات العملاء.

أضراب نصف المعلمين

وقالت نقابة معلمي المدارس الابتدائية إن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية.

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الكلمات الدلالية:
إيمانويل ماكرون احتجاجات فرنسا الحكومة الفرنسية نظام التقاعد في فرنسا

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