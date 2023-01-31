أهم 10.. أمر ملكي كريم وفاجعة وفيات القريات تُحزن الجميع

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

أمر ملكي عاجل: ترقية 148 عضوًا بالنيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.. المزيد هنا

قرار عاجل.. “صحة الرياض” تمنع احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المتأخرات المالية

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارًا بمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق.. المزيد هنا

توضيح من “حساب المواطن” حول قيمة الدعم المقدم لرب الأسرة والتابعين له

كشف “حساب المواطن” عن آلية الدعم المقدم لرب الأسرة والأفراد التابعين له.. المزيد هنا

80 سيجارة يوميًا.. الممثل “خالد الرفاعي”: التدخين أصابني بمرض خطير (فيديو)

كشف الممثل خالد الرفاعي عن معاناته من مرضه الخطير بسبب شراهة التدخين، حيث كان يدخن 80 سيجارة في اليوم، مما أدى إلى معاناته من “نقص الأكسجين”.. المزيد هنا

حادثة مفجعة تهز “القريات”.. وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة في حريق منزل

شهدت محافظة القريات فجر اليوم الثلاثاء، حادثة مفجعة راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال.. المزيد هنا

تعديل جديد على جدول الفئات الوظيفية.. وظائف يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغ سن التقاعد

أقرت الجهة المعنية أخيرا تعديلا على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد… المزيد هنا

كاتب خطابات “بوتين” السابق: الانقلاب العسكري أصبح وشيكًا

قال كاتب الخطابات السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عباس غالياموف، إن الانقلاب العسكري في روسيا أصبح ممكنًا، خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.. المزيد هنا

النيابة العامة توضح عقوبات الاتجار بالجنس البشري

شددت النيابة العامة على أن الاتجار بالجنس البشري ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت جريمة معلوماتية… المزيد هنا

الحصيني: سحب رعدية تبشر بهطول الأمطار على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار الخير على عدد من المناطق مساء اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا

هل شراء وبيع الأراضي يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟ الزكاة تجيب

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن شراء وبيع الأراضي يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.. المزيد هنا