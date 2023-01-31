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ميزة تجلب المزيد من المشاهدات والمتابعين في سناب شات (فيديو)
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ميزة تجلب المزيد من المشاهدات والمتابعين في سناب شات (فيديو)

ميزة تجلب المزيد من المشاهدات والمتابعين في سناب شات (فيديو)

ميزة تجلب المزيد من المشاهدات والمتابعين في سناب شات (فيديو)
٠٩:٤٠:٣٩ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة في تطبيق سناب شات تعمل على زيادة المتابعين والمشاهدات.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة وصلت لسناب شات للمشتركين في سناب بلس فقط”.

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الميزة تصل تدريجياً

وأضاف الحربي، أن هذه الميزة وصلت للبعض فقط، وستصل تباعاً لجميع المستخدمين بشكل تدريجي.

وأشار سالم الحربي “هذه الميزة اسمها ميزة تعزيز القصة، وتضيف الكثير من المتابعين والمشاهدات، ولذلك إذا كانت عندك فيديوهات ضع عنواناً مناسباً لها يجذب المتابعين وترفع من خلاله المشاهدات”.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من ميزة جديدة في تحديث سناب شات الجديد تنتهك خصوصية المستخدم.

مشاكل الخصوصية

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمن حدثوا سناب شات ميزة تنتهك خصوصيتك احذر منها”.

وأضاف الحربي أن هذه الميزة هي ميزة “الاتصال بي”، كما نصح الحربي “بإغلاق هذه الميزة وتفعيلها للأصدقاء فقط”.

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التقني سالم الحربي تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب شات

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