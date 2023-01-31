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الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي.. “استخدام مسيئ لأداة استنساخ للصوت”

الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي.. “استخدام مسيئ لأداة استنساخ للصوت”

الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي.. “استخدام مسيئ لأداة استنساخ للصوت”
١٠:١١:٤٨ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت شركة “إيلفن لابز” الناشئة، التي طرحت أداة استنساخ للصوت مستخدمة برمجيات الذكاء الاصطناعي، “تزايدا في الاستخدام المسييء”.

محاكات أصوات الواقع

وأطلقت الشركة، ومقرها لندن، في الآونة الأخيرة، نسخة تجريبية من منصتها لإنشاء “أدوات تنتج كلمات بأصوات قريبة جدا من الواقع” بعدما تمكنت من جمع مليوني دولار، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وتشارك مستخدمون من صفحة “4 شان” المجهولة، رسائل جرى إنشاؤها باستخدام البرنامج وفيها أصوات مزيفة لعدد من المشاهير، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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إجراءات للحماية

ومن بين اقتراحات الشركة الناشئة، تعزيز عملية تحديد هوية المستخدم، والتحقق بشكل أفضل من حقوق الملكية الفكرية للنماذج، واعتماد إجراءات تحقق يدوية.

و”إيلفن لابز” هي واحدة من شركات عدّة تتولى تطوير برامج تستند إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي ويمكن لأي كان استخدامها

مصحوبة بمخاوف تقنية

وحظيت هذه الأدوات باهتمام كبير منذ أن أطلقت شركة “أوبن أيه اي” في نهاية العام الفائت، روبوت المحادثة “تشات جي بي تي” القادر على الإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة وكتابة نصوص.

لكن هذه البرامج مصحوبة بمخاوف مرتبطة بتقنية “ديب فايك” (التزييف العميق) التي تقوم على إجراء تلاعبات رقمية بصور أو أصوات إلى حد التطابق مع الواقع.

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الاستخدام المسيء لأدوات استنساخ الصوت برمجيات الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي شركة إيلفن لابز

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