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جراحة عاجلة لطفل عراقي لاستخراج “جسم غريب”
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جراحة عاجلة لطفل عراقي لاستخراج “جسم غريب”

جراحة عاجلة لطفل عراقي لاستخراج “جسم غريب”

جراحة عاجلة لطفل عراقي لاستخراج “جسم غريب”
٠٩:٣١:٥٣ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة العراقية، بيانا، حول واقعة استخراج جسم غريب، هو عبارة عن “قراسة شعر” بلاستيكية، كبيرة الحجم، من داخل معدة طفل بأحد المستشفيات.

يبلغ 15 عاما

وأوضح البيان ، أن فريقا طبيا متخصصا، في مركز “الشهيد الدكتور ماجد الجبوري لأمراض الجهاز الهضمي والكبد”، بمستشفى مرجان التعليمي التابع لدائرة صحة بابل، أجرى تدخلا بالمنظار لفتى يبلغ من العمر 15 عاماً لاستخراج جسم غريب (قرّاصة) من داخل معدته كان قد ابتلعها.

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تكللت بالنجاح

وأفاد البيان بأن “عملية إجراء التدخل الناظوري واستخراج الجسم الغريب تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وأن الحالة الصحية للمريض مستقرة بجهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي في المستشفى، حسب “العين الإخبارية”.

استخراج 18 قطعة معدنية

وفي وقت سابق، نجح أطباء أمريكيون في انتشال 18 قطعة مغناطيسية ملتصقة ببعضها البعض من معدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وعانى الطفل من آلام مبرحة في المعدة، إضافة إلى القيء والإمساك، وهي أعراض اشتبه الأطباء في البداية أنها يمكن أن تكون ناتجة عن التهاب حاد في الزائدة الدودية. ورغم إزالة الزائدة الدودية استمرت آلام الطفل.

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