شاهد.. جريان السيول بشوارع الذيبية جنوب غرب حفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير وجريان السيول في قرية الذيبية، غرب حفر الباطن.

وأظهر المقطع، جريان السيول في شوارع قرية الذيبية جنوب غرب حفر الباطن، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

سماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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