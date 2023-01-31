الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
ميزة تجلب المزيد من المشاهدات والمتابعين في سناب شات (فيديو)
وجه أمريكا الحقيقي من الداخل.. مشردون ومخدرات وجرائم لعنصرية مقيتة
جراحة عاجلة لطفل عراقي لاستخراج “جسم غريب”
7 أضرار خطيرة.. تحذير لمن ينامون بشعر مُبلل
رسميًا.. 22 و23 فبراير إجازة يوم التأسيس في كافة القطاعات
شاهد.. جريان السيول بشوارع الذيبية جنوب غرب حفر الباطن

الرئيسية

 /

محليات

 /

مخالفات البناء.. ضبط 34 مخالفة خلال 100 جولة رقابية في العاصمة المقدسة

مخالفات البناء.. ضبط 34 مخالفة خلال 100 جولة رقابية في العاصمة المقدسة

مخالفات البناء.. ضبط 34 مخالفة خلال 100 جولة رقابية في العاصمة المقدسة
٠٨:٤٦:٣٧ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تنفيذ 100 جولة رقابية، وذلك لمتابعة كافة مخالفات البناء في المواقع الإنشائية ومواقع الترميم.

34 مخالفة

 

وأوضحت الأمانة، أن الجولة الرقابية، أسفرت عن ضبط 34 مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب أنظمة البلدية، وذلك ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

 

مباسط مخالفة وعشوائية

 

وواصلت الأمانة جولاتها الرقابية على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مع ترحيل وإزالة المباسط العشوائية لبيع الأعلاف ومواد البناء وناقلات بيع الأسمنت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

 

معالجة مواقع الحاويات

 

كما تتابع أعمال الشركات المؤهلة في نقل النفايات وتنظيف وتعقيم الحاويات، وإلزامها بمعالجة مواقع الحاويات إلى مواقع تساهم في انسيابية الحركة المرورية وقربها من المواقع التي تقوم على خدمتها.

هذا بالإضافة إلى أعمال المسح الآلي والبصري للعناصر الإنشائية بشبكة جسور مكة المكرمة، الذي من شأنه أن يُسهم في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

اقرأ أيضا

أمانة العاصمة المقدسة توضح: 7 مخالفات للبناء تستوجب العقوبة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المباسط العشوائية امانة العاصمة المقدسة مباسط مخالفة مخالفات البناء

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الصحة الإيراني يثني على جهود المملكة في التعامل مع حادث منى

وزير الصحة الإيراني يثني على جهود المملكة في التعامل مع حادث منى

١٢:٥٢ ص، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
هل يحق للمتعثرين بـ«سمة» الاكتتاب في أرامكو؟.. «مؤسسة النقد» توضح

هل يحق للمتعثرين بـ«سمة» الاكتتاب في أرامكو؟.. «مؤسسة النقد» توضح

١١:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩
خبراء: المحتفلون باليوم العالمي لحقوق الإنسان شهود على قتل المسلمين يومياً

خبراء: المحتفلون باليوم العالمي لحقوق الإنسان شهود على قتل المسلمين يومياً

٠٢:٥٥ ص، الخميس، ١١ ديسمبر ٢٠١٤
«شرطة مكة» تقبض على 8 مقيمين سرقوا كيابل قيمتها 300 ألف ريال

«شرطة مكة» تقبض على 8 مقيمين سرقوا كيابل قيمتها 300 ألف ريال

١٢:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *