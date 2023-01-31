مخالفات البناء.. ضبط 34 مخالفة خلال 100 جولة رقابية في العاصمة المقدسة

تواصل- فريق التحرير

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تنفيذ 100 جولة رقابية، وذلك لمتابعة كافة مخالفات البناء في المواقع الإنشائية ومواقع الترميم.

34 مخالفة

وأوضحت الأمانة، أن الجولة الرقابية، أسفرت عن ضبط 34 مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب أنظمة البلدية، وذلك ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

مباسط مخالفة وعشوائية

وواصلت الأمانة جولاتها الرقابية على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مع ترحيل وإزالة المباسط العشوائية لبيع الأعلاف ومواد البناء وناقلات بيع الأسمنت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

معالجة مواقع الحاويات

كما تتابع أعمال الشركات المؤهلة في نقل النفايات وتنظيف وتعقيم الحاويات، وإلزامها بمعالجة مواقع الحاويات إلى مواقع تساهم في انسيابية الحركة المرورية وقربها من المواقع التي تقوم على خدمتها.

هذا بالإضافة إلى أعمال المسح الآلي والبصري للعناصر الإنشائية بشبكة جسور مكة المكرمة، الذي من شأنه أن يُسهم في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

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