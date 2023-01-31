إنقاذ حياة “سبعينية” من 6 أورام خطيرة في عملية استغرقت 3 ساعات

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نجح فريق طبي متخصص في علاج الأورام في إنقاذ حياة مريضة في محافظة جدة، تعاني آلاماً شديدة بالبطن، في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.

حالة طارئة

وذكرت “صحة جدة”، أن الفريق الطبي الجراحي بقسم أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي، استقبل حالة طارئة لمريضة سبعينية تعاني انتفاخاً شديداً في البطن مع آلام مزمنة منذ 4 أشهر.

وتابعت: عُمل لها فورًا الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي كشفت وجود 6 أورام سرطانية متفرقة في الجسم شملت أورامًا على المبيضيْن و استسقاءً شديدًا في البطن مع انتشار الورم إلى الأمعاء وورم على الطحال وورم على الغشاء البريتوني.

تدخل جراحي

وقرر الفريق الطبي المتخصص في أمراض الأورام بعد دراسة الحالة، أن الإجراء الطبي المناسب هو إنقاذ حياة المريضة بالتدخل الجراحي، إضافة لاستئصال الأورام المتعددة والمتفرقة في الجسم.

وأكدت “الصحة” أنه تم استئصال ورم المبايض والأنابيب، إضافة لاستئصال الرحم وإزالة الورم من الطحال وإزالة الغدد اللمفاوية المصابة وإزالة جزء من الأمعاء المصابة.

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غرفة التنويم

وأشار الفريق الطبي إلى أنه تم نقل المريضة لغرفة التنويم لعمل المتابعات العلاجية مع الفرق التمريضية المتخصصة لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى وإكمال المتابعات اللازمة مع العيادات الخارجية.

يُذكر أن قسم أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أجرى (469) عملية جراحية لعلاج أمراض النساء خلال العام الماضي 2022م.