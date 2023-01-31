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شؤون الحرمين تعلن توفر وظائف مؤقتة خلال موسم رمضان

شؤون الحرمين تعلن توفر وظائف مؤقتة خلال موسم رمضان

شؤون الحرمين تعلن توفر وظائف مؤقتة خلال موسم رمضان
٠٨:٠٠:٥٩ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للمواطنين، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

بداية التقديم

يبدأ التقديم -بمشيئة الله- تعالى يوم الأحد الموافق 14-07-1444هـ، لمدة 3 أيام.

الشروط

– سعودي الجنسية.

– أن لا يكون على رأس عمل آخر .

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم

أكدت رئاسة شؤون الحرمين أن رابط التقديم سيكون متاحًا بمشيئة الله يوم الأحد بموقع الرئاسة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية شؤون الحرمين موسم رمضان وظائف شاغرة

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