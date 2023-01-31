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الحصيني: سحب رعدية تبشر بهطول الأمطار على عدة مناطق
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الحصيني: سحب رعدية تبشر بهطول الأمطار على عدة مناطق

الحصيني: سحب رعدية تبشر بهطول الأمطار على عدة مناطق

الحصيني: سحب رعدية تبشر بهطول الأمطار على عدة مناطق
٠٧:٥٧:١٣ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار الخير على عدد من المناطق مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” أكثروا عباد الله من الاستغفار والصدقة والاحسان، توقعات بسحب رعدية تبشر بهطول أمطار، مساء اليوم الثلاثاء على الشمالية الشرقية وشمال غرب الوشم وسدير والزلفي”.

توقعات حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة منطق.

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وتشمل الحالة، بمشيئة الله، من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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