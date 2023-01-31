الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الحصيني: سحب رعدية تبشر بهطول الأمطار على عدة مناطق
صحيفة أمريكية: الجيش يتوجه إلى مكان المعركة القادمة المحتملة مع روسيا
“مرافق الكهرباء والمياه” تعلن بدء التقديم في برامج التطوير لحديثي التخرج
جريمة تقشعر لها الأبدان..سورية تنهي حياة ابنها بمساعدة أصدقائه
النيابة العامة توضح عقوبات الاتجار بالجنس البشري
استشاري: 8 أعراض خطيرة لإصابة الأطفال بالاكتئاب

الرئيسية

 /

دولي

 /

صحيفة أمريكية: الجيش يتوجه إلى مكان المعركة القادمة المحتملة مع روسيا

صحيفة أمريكية: الجيش يتوجه إلى مكان المعركة القادمة المحتملة مع روسيا

صحيفة أمريكية: الجيش يتوجه إلى مكان المعركة القادمة المحتملة مع روسيا
٠٧:٢٢:٣٥ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

قالت صحيفة Military Times، إن الحرس الوطني الأمريكي نفذ في 30 يناير تدريباته السنوية Northern Strike 23، الهادفة للاستعداد والتحضير لاشتباكات عسكرية في منطقة القطب الشمالي.

روسيا والصين

وأشار الجنرال دان هوكانسون، وهو من كبار ضباط الجيش الأمريكي، “يتوقع البنتاغون ازدياد المنافسة في هذه المنطقة مع ذوبان الجليد، بما في ذلك من جانب روسيا والصين”.

وأضاف الجنرال في حديث نقلته الصحيفة: “أصبحت الطرق البحرية الشمالية أكثر قابلية للملاحة، وتعمل دول مثل روسيا والصين على زيادة وجودها العسكري هناك.
وعند النظر إلى الخريطة من القطب الشمالي، سيتضح مدى قرب هاتين الدولتين، وسترون كذلك أراضي منطقة القطب الشمالي الشاسعة. سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وزيادة إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى أعمق النقاط، إلى تكثيف المنافسة”.

استعدادًا لحدوث مواجهة

ونوه الجنرال الأمريكي، بأنه بالإضافة إلى الخصوم، فإن دولا حليفة لواشنطن، مثل النرويج تعمل أيضا في القطب الشمالي، وسيتوجب على الولايات المتحدة تقديم الدعم لها في حالة حدوث مواجهة.

وقال: “يجب أن نكون قادرين على التوجه إلى هناك، إلى حيث يمكن أن تحدث هذه المعركة المحتملة، ومن المهم للغاية أن يكون هناك وجود عسكري أمريكي في المنطقة”.

اقرأ أيضا

كوريا الشمالية: تعهد أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا “جريمة لا أخلاقية”

الكلمات الدلالية:
أمريكا الحرب الروسية الصين القطب الشمالي روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
بعد قرار مفاجيء.. ماكرون : أمريكا تستغل أوروبا

بعد قرار مفاجيء.. ماكرون : أمريكا تستغل أوروبا

٠٧:٥٧ م، السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
اشتباكات «إيرانية – صهيونية» بسوريا.. وإسقاط إف 16 وطائرة بدون طيار

اشتباكات «إيرانية – صهيونية» بسوريا.. وإسقاط إف 16 وطائرة بدون طيار

١١:٢٠ ص، السبت، ١٠ فبراير ٢٠١٨
«التحالف»: «الحوثي الإرهابية» تطلق صاروخاً لاستهداف المدنيين.. سقط داخل «مأرب»

«التحالف»: «الحوثي الإرهابية» تطلق صاروخاً لاستهداف المدنيين.. سقط داخل «مأرب»

١١:٢٥ م، الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠٢٠
السجن 10 أعوام لنجل رئيس إيران الأسبق

السجن 10 أعوام لنجل رئيس إيران الأسبق

٠٩:٢٠ م، الخميس، ١١ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *