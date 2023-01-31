جريمة تقشعر لها الأبدان..سورية تنهي حياة ابنها بمساعدة أصدقائه

تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أبشع الجرائم التي ترتكبها أم في فلذة كبدها، أقدمت امرأة سورية على إنهاء حياة ابنها الصبي البالغ من العمر 15 عامًا بمساعدة 3 من أصدقائه.

تفاصيل الجريمة

كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام في سوريا، عن تفاصيل قتل أم لابنها وقعت في ريف العاصمة دمشق.

وأعلنت الوزارة في منشور عبر “فيسبوك” أن الأم القاتلة أقدمت على تكبيل ابنها وضربه على رأسه حتى فارق الحياة.

بلاغ مواطن

وأضافت أن مركز الأمن الجنائي في مدينة النبك التابعة لريف دمشق، ألقى القبض عليها بعد بلاغ من أحد المواطنين.

وأوضحت أن المبلغ مواطن من قرية “المراح”، وأبلغ بحدوث جريمة قتل بحق حدث يبلغ من العمر نحو 15 عاماً.

اعترافات الأم

وتوجهت دوريات من مركز شرطة الأمن الجنائي في المنطقة إلى المكان، حيث شوهدت جثة الحدث مكبلة ورأس الضحية ملطخ بالدماء، وبعدما تم الاشتباه بوالدة الفتى.

ألقي القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قتل ابنها عمران مواليد 2008، وذلك بعد طلب المساعدة من 3 من أصدقائه الذين قاموا بتكبيله دون علمهم أنها ستقتله وإنما أوهمتهم بأنها ستقوم بتسليمه للشرطة كونه لا يطيعها.

ضرب الابن حتى الموت

وبعد خروج أصدقائه قامت بضرب ابنها على رأسه بأداة حادة حتى فارق الحياة.

يشار إلى أنه تم توقيف الأحداث الثلاثة الذين اعترفوا بتكبيل صديقهم عمران بناء على طلب والدته دون معرفتهم السبب.

وما زالت التحقيقات مستمرة، حيث سيتم تقديم الفاعلين إلى القضاء المختص أصولاً.

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