“مرافق الكهرباء والمياه” تعلن بدء التقديم في برامج التطوير لحديثي التخرج

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بدء التقديم في (برامج التطوير لحديثي التخرج)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برنامج التطوير المهني (PDP):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات).

– خريج الجامعات السعودية (ألا يزيد العمر عن 26 سنة لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير عن 28 سنة) (حسب التقويم الميلادي).

– خريج الجامعات الأجنبية (ألا يزيد العمر عن 28 سنة لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير عن 30 سنة) (حسب التقويم الميلادي).

2- برنامج التدريب على رأس العمل (OJT):

– خريجي المعاهد السعودية وخريجي الكليات حملة (الدبلوم فأعلى) لمدة (سنتين أو ثلاث سنوات) في (مختلف التخصصات).

– ألا يزيد العمر عن 24 سنة (حسب التقويم الميلادي).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات).

3- معدل تراكمي لا يقل عن (2.3 من 4.0) أو (2.9 من 5).

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من ضمن التخصصات:

– (إدارة الأعمال، المحاسبة، الهندسة الكيميائية، الكيمياء، الهندسة المدنية، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، الأمن السيبراني، هندسة الإلكترونيات، هندسة السلامة، المالية، الموارد البشرية، أمن المعلومات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، هندسة الشبكات، الهندسة الميكانيكية، إدارة سلاسل الإمداد، القانون) وتخصصات أخرى.

نبذة عن الشركة:

– شركة مرافق مملوكة لعدد من المؤسسات المرموقة في المملكة (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك، صندوق الاستثمارات العامة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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