استشاري: 8 أعراض خطيرة لإصابة الأطفال بالاكتئاب

تواصل – فريق التحرير:

حدد د. نادر الرحيلي استشاري الطب النفسي، بعض الأعراض الخطيرة لإصابة الأطفال والمراهقين بالاكتئاب واضطرابات الحالة النفسية.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الاكتئاب يصيب الأطفال و المراهقين وليس محصورا على الكبار”.

وتابع د. الرحيلي “أن عدد الحالات التي أعاينها في عيادتي ليست بالقليلة بعضهم في أعمار تتراوح بين ٨ سنوات و١٠ سنوات”.

أعراض اكتئاب الأطفال

وأوضح الرحيلي، أن أعراض إصابة الطفل أو المراهق بالاكتئاب تشمل التالي:

– الحزن والبكاء من غير سبب

– الخمول والكسل

– انخفاض المستوى الدراسي،

– تغير عادة النوم

– الانعزال عن الأهل والأصدقاء

– تغير في الشهية

– الشعور المستمر بالذنب

– عدم لعب الطفل بألعابه

اقرأ أيضا:

12 علامة على إصابة طفلك بالاكتئاب.. تعرف عليها

استشاري يحذر من تعرض كبار السن لـ«الاكتئاب»: لا تتركوهم بمفردهم

الاكتئاب وكبار السن

في سياق متصل، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة ترك كبار السن بمفردهم لفترات طويلة، مما يتسبب في تعرضهم لأمراض الاكتئاب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يكثر وجود مرض الاكتئاب في كبار السن خاصةً من فقد شريك حياته، أو من فقدت شريك حياتها”.

خطورة ترك كبار السن بمفردهم

وأضاف الدكتور خالد النمر، أن مشاكل وأعراض الاكتئاب تظهر أكثر على كبار السن، في حالة انشغال الأبناء بحياتهم الخاصة، مؤكدا أهمية حرص الأبناء على عدم ترك الوالدين كبار السن بمفردهم.

اقرأ أيضا:

من الخرف إلى الاكتئاب.. قوة المصافحة مؤشر على الإصابة بالعديد من الأمراض

الاستحمام البارد والاكتئاب.. دراسة تكشف مفاجأة جديدة