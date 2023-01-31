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كاتب خطابات “بوتين” السابق: الانقلاب العسكري أصبح وشيكًا
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كاتب خطابات “بوتين” السابق: الانقلاب العسكري أصبح وشيكًا

كاتب خطابات “بوتين” السابق: الانقلاب العسكري أصبح وشيكًا

كاتب خطابات “بوتين” السابق: الانقلاب العسكري أصبح وشيكًا
٠٦:٢٥:٤٣ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

قال كاتب الخطابات السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عباس غالياموف، إن الانقلاب العسكري في روسيا أصبح ممكنًا، خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.

وأضاف “عباس” في تصريحات لـ” سي إن إن”: “الاقتصاد الروسي آخذ في التدهور، خُسرت الحرب. هناك المزيد والمزيد من الجثث التي تعود إلى روسيا، لذلك سيواجه الروس المزيد من الصعوبات وسيحاولون العثور على تفسير لسبب حدوث ذلك، والنظر حولهم إلى العملية السياسية”.

وتابع :” وسوف يجيبون بأنفسهم: حسنًا، هذا لأن بلادنا يحكمها طاغية عجوز ، ديكتاتور عجوز”، وتابع قائلا: “في هذه اللحظة، أعتقد أن الانقلاب العسكري يصبح ممكنا”.

الانقلاب احتمالًا حقيقيًا

وأردف كاتب خطابات بوتين السابق قائلا: “لذلك في غضون عام واحد عندما يتغير الوضع السياسي ويوجد رئيس مكروه ويفتقد للشعبية على رأس الدولة والحرب لا تحظى بشعبية حقًا، وهم بحاجة إلى إراقة الدماء من أجل هذا، في هذه اللحظة، يصبح الانقلاب احتمالًا حقيقيًا”.

إلغاء الانتخابات

ورأى غالياموف أن بوتين قد يُلغي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس من عام 2024.
وأردف الكاتب السابق لخطابات الرئيس الروسي: “بالحكم على تصرفاته، عندما يُصعد أمرا بدون ضرورة، ربما يُلغي الانتخابات، بدون النصر في أوكرانيا سيواجه صعوبات مع الروس، فالروس لا يحتاجونه إذا لم يكن قويا وقد يُعلن تطبيق الأحكام العُرفية ويُلغي الانتخابات”.

ويعمل غالياموف حاليا كمحلل سياسي وكتب عمودا في وسيلة الإعلام الروسية المستقلة “Mozhem Obyasnit”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية انقلاب عسكري كاتب خطابات بوتين

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