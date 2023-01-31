الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
ملامح نظام الوساطة العقارية الجديد.. يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات ويعزز الشفافية
تحرك كويتي عاجل بعد وضع 3 مواطنين على قوائم الإرهاب
الذهب يتراجع عالميا بفعل استقرار الدولار
تعديل جديد على جدول الفئات الوظيفية.. وظائف يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغ سن التقاعد
تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي الرياض والشرقية.. موجة غبار تستمر حتى هذا الموعد

الرئيسية

 /

فرص

 /

مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مؤسسة مسك تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٦:٠٤:٣٧ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. ضابط اكتساب المواهب.
  2. ضابط المشروع – القيادة.
  3. مسؤول إدارة التطبيقات.
  4. مدير المشروع – مهارات مسك.
  5. مدير المشروع – المحتوى والأحداث.
  6. مدير المشروع – المشاركة المجتمعية.
  7. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال.
  8. ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال.
  9. والمزيد …

اقرأ أيضا:

“اكتشف مسارك”.. برنامج “مسك” لتنمية مهارات سوق العمل

عن المؤسسة:

مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية، تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب السعودي في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار الوظائف وظائف شاغرة وظائف مؤسسة مسك

مواد ذات صلة

المزيد
127 وظيفة فنية وإدارية وصحية بجامعة الملك عبدالعزيز

127 وظيفة فنية وإدارية وصحية بجامعة الملك عبدالعزيز

١٢:٣٠ ص، الأثنين، ١٤ أبريل ٢٠١٤
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

١١:٤٧ ص، الأثنين، ١٧ مارس ٢٠١٤
مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات

مكتبة الملك فهد العامة تطلق دورات تدريبية «عن بُعد» في عدة مجالات

٠٦:٣٥ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
126  وظيفة إدارية وفنية شاغرة بوزارة الزراعة 

126  وظيفة إدارية وفنية شاغرة بوزارة الزراعة 

١١:٤٤ ص، الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *