الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تحرك كويتي عاجل بعد وضع 3 مواطنين على قوائم الإرهاب
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تحرك كويتي عاجل بعد وضع 3 مواطنين على قوائم الإرهاب

تحرك كويتي عاجل بعد وضع 3 مواطنين على قوائم الإرهاب

تحرك كويتي عاجل بعد وضع 3 مواطنين على قوائم الإرهاب
٠٥:٥٨:٠٤ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير

أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي السفير حمد المشعان، أن أمين المظالم في مجلس الأمن ريتشارد مالانجوم الذي التقى مع 3 كويتيين و2 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) المدرجين في القائمة السوداء للمطلوبين دولياً.
وأضاف أن اللقاء جاء لمناقشة أسباب وضع العقوبات عليهم التي فرضها مجلس الأمن عليهم، أوصى في تقريره برفع العقوبات عن الاثنين (البدون) وإبقائها على الكويتيين الثلاثة، حسب صحيفة الراى الكويتية.

3 كويتيين

وقال المشعان في تصريح صحافي إن مالانجوم “اجتمع مع كل شخص على حدة واستمع إليهم بشكل فردي”، مشيراً إلى “عقد جلسة في شهر مارس المقبل في مجلس الأمن لمناقشة هذا الملف ومعرفة أسباب عدم رفع العقوبات عن الكويتيين الثلاثة”.
وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير ونائبه للعمل من أجل رفع العقوبات عن المواطنين الثلاثة.

إعادة تأهيل الأسماء المدرجة

يذكر أن المشعان يترأس لجنة إعادة تأهيل الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، والتي قامت بإخضاع المدرجين الخمسة المنضمين لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل لدعم طلبهم من إزالة أسمائهم من قوائم العقوبات الدولية.

ويعتبر أمين المظالم الشخص المعني بتقييم أي شخص يوضع على قوائم الإرهاب الخاصة في مجلس الأمن.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت البدون الكويت قوائم الإرهاب

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