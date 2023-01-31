الذهب يتراجع عالميا بفعل استقرار الدولار

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وينتظر مستثمرون ومراقبون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1917.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 5%، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1933.60 دولار.

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مؤشر الدولار وأسعار الفائدة

ويشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين، حسب “الاقتصادية”.

ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين. وكان البنك أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

أسعار الفضة والمعادن

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1641.08 دولار.