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تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي الرياض والشرقية.. موجة غبار تستمر حتى هذا الموعد

تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي الرياض والشرقية.. موجة غبار تستمر حتى هذا الموعد

تنبيهات متقدمة من الأرصاد لأهالي الرياض والشرقية.. موجة غبار تستمر حتى هذا الموعد
٠٥:٢٩:١٨ م، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الثلاثاء، تنبيهات متقدمةً توقع خلالها استمرار حالة التقلبات الجوية على منطقتي الرياض والشرقية.

وتشمل الحالة الجوية، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية حتى صباح يوم غد الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة الرياض حتى الساعة الـ 2 من صباح يوم غد الأربعاء، بينما تستمر على الشرقية حتى الساعة الـ 3 من صباح الغد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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